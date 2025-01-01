Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 9

SAT.1Staffel 4Folge 9
Folge 9: Episode 9

24 Min.Ab 12

Nachdem sie Jonas' Leichnam identifizieren musste, steht Anna unter Schock. Sie will seinen Tod nicht wahrhaben und sich sofort in die Arbeit stürzen. Susanne und Ingo versuchen, für sie da zu sein, doch Anna lässt niemanden an sich heran. Jonas kann sich seinen Zustand nicht erklären. Er hat zwar seinen Leichnam gesehen, aber: Wie kann er tot sein, wenn er noch da ist?

