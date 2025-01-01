Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 105

SAT.1Staffel 5Folge 105
Episode 105

Folge 105: Episode 105

24 Min.Ab 12

Nina beschließt, das Angebot aus München anzunehmen. Im Anschluss nimmt sie Abschied von Luca, obwohl sie weiß, dass sie ihn für immer lieben wird. Auch mit Lindenberg schließt Nina endlich Frieden. Nachdem sich Nina nun endlich von allen Fesseln der Vergangenheit befreit hat, sieht sie sich plötzlich mit einer erschütternden Wahrheit konfrontiert.

