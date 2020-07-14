Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 19vom 14.07.2020
Folge 19: Episode 19

23 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12

Luca erwischt Olivia mit Maik in flagranti im Stofflager. Alle Versuche Olivias, sich Luca zu erklären, scheitern. Sie glaubt aus Lucas Ablehnung lesen zu können, dass die Beziehung am Ende und die damit anstehende Hochzeit abgesagt ist. Im letzten Augenblick jedoch lenkt Luca wider Erwarten ein und geht einen Schritt auf Olivia zu.

SAT.1
