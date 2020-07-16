Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 26

SAT.1Staffel 5Folge 26vom 16.07.2020
Folge 26: Episode 26

24 Min.Folge vom 16.07.2020Ab 12

Nina ärgert sich, als ihr bei der Präsentation ihres Kleides klar wird, dass natürlich Carla als Designerin all die lobenden Worte erntet. Anna, die Ninas Bewerbungsunterlagen heimlich bei einer Modeschule eingereicht hat, scheint Erfolg zu haben. Möglicherweise ist für Nina eine Zukunft als Designerin doch greifbarer als sie denkt ...

