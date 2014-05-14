Anna und die Liebe
Folge 29: Episode 29
23 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 12
Nina bietet Carla die Stirn und weigert sich, das Brautkleid für Olivia zu entwerfen. Carla dämmert langsam, dass Nina noch immer Gefühle für Luca hat. Nina lässt unterdessen ihren Frust ausgerechnet an Jojo aus, der ihr anbietet, die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Schnell beginnt Nina, ihren Streit mit Jojo zu bereuen. Und plötzlich bekommt sie die Nachricht, dass es einen Unfall gab.
