Anna und die Liebe

Episode 30

SAT.1Staffel 5Folge 30
Folge 30: Episode 30

23 Min.Ab 12

Nina ist erleichtert, als sie erfährt, dass Jojo nichts passiert ist. Die beiden fallen sich in die Arme und beschließen, Weihnachten zu zweit feiern. Doch ihre Pläne werden von den WG-Bewohnern, Luca und Olivia durchkreuzt. Auf ihrer spontanen Feier glaubt Jojo, dass sich Luca und Nina wieder annähern. Umso überraschter ist er, als Nina ihm klarmacht, dass sie mit ihm zusammen sein will.

