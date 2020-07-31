Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 73

SAT.1Staffel 5Folge 73vom 31.07.2020
Folge 73: Episode 73

24 Min.Folge vom 31.07.2020Ab 12

Nina ist von Brunos Auftritt ziemlich überrumpelt. Sie kann sich unter keinen Umständen vorstellen, zu Lanford zurückzukehren und verspricht Jojo, dass sie Bruno absagen wird. Als sie sich mit ihm trifft, schafft es Bruno beinahe, ihre Bedenken aus dem Weg zu räumen. Doch Nina bleibt ihrer Linie treu und schlägt das Angebot, für Lanford unter einem Pseudonym zu designen, aus.

