Anna und die Liebe
Folge 77: Episode 77
23 Min.Ab 12
Der Zeitungsartikel setzt Nina schwer zu. Sie hat das Gefühl, jeder zeige mit dem Finger auf sie. Nina ist froh, sich in dieser Situation an Jojo anlehnen zu können und versichert ihm einmal mehr ihre Liebe. Am liebsten würde sie sich verkriechen und warten, bis die ganze Aufregung vorbei ist. Doch dann tritt Natascha mit einer gewagten Idee an sie heran.
