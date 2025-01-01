Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 9

SAT.1Staffel 5Folge 9
Episode 9

Anna und die Liebe

Folge 9: Episode 9

24 Min.Ab 12

Jojos Attacke auf Kai bringt Nina in Bedrängnis. Und auch Carla reagiert verärgert, als sie davon erfährt. So unter Druck gesetzt, gesteht Nina Anna schließlich, dass sie wegen Totschlags an Carlas Bruder verurteilt wurde. Als Carla sich dann auch noch für Ninas Oscar-Kleid feiern lässt, macht Anna eine Beobachtung, die sie stutzig werden lässt.

SAT.1
