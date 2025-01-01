Anna und die Liebe
Folge 107: Auf Nimmerwiedersehen
23 Min.Ab 12
Jonas ist überrascht über Annas Offensive, doch er verneint seine Gefühle ihr gegenüber vehement und unterschreibt die Annullierungspapiere - Anna ist verletzt und betrinkt sich in ihrer Verzweiflung. Als Jannick ihre Verfassung mitbekommt, versucht er, sie zu schützen. Als Anna in einem schwachen Moment Trost in seinen Armen sucht, gibt auch er seiner Sehnsucht nach.
