Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Auf Nimmerwiedersehen

SAT.1Staffel 1Folge 107
Auf Nimmerwiedersehen

Auf NimmerwiedersehenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 107: Auf Nimmerwiedersehen

23 Min.Ab 12

Jonas ist überrascht über Annas Offensive, doch er verneint seine Gefühle ihr gegenüber vehement und unterschreibt die Annullierungspapiere - Anna ist verletzt und betrinkt sich in ihrer Verzweiflung. Als Jannick ihre Verfassung mitbekommt, versucht er, sie zu schützen. Als Anna in einem schwachen Moment Trost in seinen Armen sucht, gibt auch er seiner Sehnsucht nach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen