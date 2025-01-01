Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 116

SAT.1Staffel 1Folge 116
Episode 116

Episode 116Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 116: Episode 116

23 Min.Ab 12

Anna will in Berlin bleiben - Susanne und Paloma freuen sich sehr über ihre Entscheidung. Aber Katja unterstellt ihr, dass sie Ingo lediglich nach Berlin geholt hat, um Armin zu vergraulen und die Familie zu zerstören. Armin wiederum hat Angst, Susanne an Ingo zu verlieren. Anna bekommt in dieser schwierigen Situation ausgerechnet von Jonas Trost, aber das bleibt nicht unbeobachtet ...

