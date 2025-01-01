Anna und die Liebe
Folge 122: Die Zeiten ändern sich
23 Min.Ab 12
Anna kann nicht fassen, dass Robert Broda die Agentur tatsächlich verkaufen will, obwohl sie vielleicht bald einen möglichen Zeugen für den Unfall hat. Anna setzt mit Jannicks Hilfe alles daran, die Filmrollen doch noch zurückzubekommen. Als schließlich alle Wege scheinbar ins Leere führen, macht sie eine überraschende Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick