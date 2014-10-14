Anna und die Liebe
Folge 139: Bittere Pille
23 Min.Folge vom 14.10.2014Ab 12
Die fehlenden Pillen machen Anna das Arbeiten immer schwerer. Hinzu kommt der Termin und der Erfolgsdruck, den Gerrit an Anna weitergibt. Sie bemüht sich, einen neuen Ansatz für die Kampagne für das Chulo-Label zu finden, doch die Ideen bleiben aus. Versuche, die Pillen in der Nachtapotheke zu bekommen, schlagen fehl, aber Anna hat die Idee, im Chatforum youngpub.de um Rat zu fragen.
