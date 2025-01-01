Anna und die Liebe
Folge 150: Episode 150
23 Min.Ab 12
Anna wird in Folge ihres kalten Entzugs beinahe von einem Lastwagen überfahren und von Jonas gerettet. Der bringt sie ins Krankenhaus, denn sie ist sehr verwirrt und faselt von dem Spot, von den Pillen und Gerrit. Schon auf dem Rückweg erfährt Jonas, dass es Anna gelungen ist, den Chulo-Spot bei "German Hot Spot" einzureichen und will sich bei ihr bedanken.
