Anna und die Liebe

Konfrontationstherapie

SAT.1Staffel 1Folge 164vom 13.12.2014
Folge 164: Konfrontationstherapie

24 Min.Folge vom 13.12.2014Ab 12

Es ist Jonas gelungen, Anna aus der Reserve zu locken, um den gemeinsamen Kampf gegen ihre Schüchternheit aufzunehmen. Er überredet sie zu einer Art Konfrontationstherapie, in der sie "peinliche" Situationen im belebten Einkaufszentrum zu meistern hat. Dabei spüren beide wieder das berühmte "Knistern" ...

