Anna und die Liebe
Folge 173: Hahnenkampf
23 Min.Ab 12
Anna ist die Online-Kontakt-Anzeige mehr als peinlich, aber es bleibt ihr im Moment nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Katjas Anzeige für Anna erfreut sich großer Beliebtheit und Anna sieht sich mit verschiedenen Bewerbern konfrontiert. Da es den jungen Männern nicht an Phantasie mangelt, reißt ihr irgendwann der Geduldsfaden - leider beim falschen Mann ...
