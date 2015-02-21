Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Ratlos

SAT.1Staffel 1Folge 195vom 21.02.2015
Ratlos

RatlosJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 195: Ratlos

24 Min.Folge vom 21.02.2015Ab 12

Anna ist erleichtert, dass sie ihr Versprechen gegenüber Katja - ihr Jonas und damit ihre Familie nicht wegzunehmen - halten kann und findet Ablenkung in den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der "Goldelse". Als Jonas bei diesem Anlass erneut auf sie zugehen will, sieht sie keinen Ausweg mehr und kündigt ihm die Freundschaft ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen