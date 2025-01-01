Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 197
Folge 197: Handlungsbedarf

23 Min.Ab 12

Anna und Jonas versuchen, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Doch sowohl die eifersüchtige Katja als auch Anna und Jonas selbst merken, dass sie sich mit diesem Vorhaben etwas vormachen. Während er es nicht ertragen kann, dass Anna seinetwegen ihre berufliche Zukunft aufs Spiel setzt, hat Katja Angst, Jonas doch noch an Anna zu verlieren - sie ist wahnsinnig eifersüchtig.

