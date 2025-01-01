Anna und die Liebe
Folge 207: Verantwortungsvoll
23 Min.Ab 12
Anna versucht ihre Rückkehr in die Agentur zu erklären, doch Katja ist alles andere als begeistert und legt ihrer Schwester nahe, Jonas in Ruhe zu lassen. Gleichzeitig versucht Katja ihn wieder für sich zu gewinnen, indem sie die Schwangerschaftskarte ausspielt. Sie zeigt Jonas ein gefälschtes Ultraschallbild und schöpft Hoffnung, als er entschieden gegen eine Abtreibung ist ...
