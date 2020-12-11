Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 209

SAT.1Staffel 1Folge 209vom 11.12.2020
Episode 209

Anna und die Liebe

Folge 209: Episode 209

23 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12

Nachdem Katja aus Rache mit Gerrit geschlafen hat, ist sie entschlossen, trotz Jonas' Seitensprung mit Anna um ihren Mann zu kämpfen. Dabei hat sie eine Erfolg versprechende Strategie: Als Anna ihre erste Niederlage im Job verkraften muss, springt ausgerechnet Katja ihr bei und macht ihr ein scheinheiliges Friedensangebot ...

SAT.1
