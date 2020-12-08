Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Klage gegen Broda

SAT.1Staffel 1Folge 233vom 08.12.2020
Folge 233: Klage gegen Broda

23 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Anna ist nicht mehr bereit, sich alles gefallen zu lassen. Als Gerrit tatsächlich ihre Idee dreist vor dem Kunden präsentiert, sprengt sie die Vertragsverhandlungen. Das für Broda & Broda alles entscheidende Projekt liegt nun auf Eis. Natascha versucht, Anna zu bestechen, aber ohne Erfolg. Aber jetzt zieht Natascha andere Register ...

