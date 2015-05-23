Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 235

SAT.1Staffel 1Folge 235vom 23.05.2015
Episode 235

Anna und die Liebe

Folge 235: Episode 235

24 Min.Folge vom 23.05.2015Ab 12

Die aktuelle Kampagne wurde durch Annas Eingreifen bei Broda & Broda zwar erst einmal auf Eis gelegt, doch der Kunde besteht auf eine schnellstmögliche Umsetzung. Da man von Annas Idee überzeugt ist, bietet man ihr die alleinige Umsetzung des Spots an. Sie ist sich nicht sicher, ob sie dieser Herausforderung gewachsen ist.

SAT.1
