Anna und die Liebe
Folge 239: Stark bleiben
23 Min.Folge vom 06.06.2015Ab 12
Anna kann und will sich nicht auf eine Beziehung mit Alexander einlassen und schlägt ihm vor, Freunde zu bleiben und weiterhin zusammenzuarbeiten. Auch wenn Alexander verletzt ist, geht er auf dieses Angebot ein. Die beiden konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Arbeit und bereiten den Dreh ihres ersten Spots vor. Als sie sich schon am Ziel wähnen, tauchen neue Probleme auf ...
