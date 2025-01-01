Anna und die Liebe
Folge 24: Konkurrentinnen
23 Min.Ab 12
Anna ist Gerrits neue Geheimwaffe. Er nimmt sie gegen alle Vorwürfe von Jonas in Schutz und spricht ihr nachdrücklich das Vertrauen aus, aber glücklich wird Anna bei ihm trotzdem nicht. Sie liebt Jonas, auch wenn er sie schon zu oft beleidigt hat. Aber gegen Katja ist noch kein Kraut gewachsen und solange er ihr vertraut, wird sich das Bild, das er von Anna hat, nicht ändern.
