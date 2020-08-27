Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Konkurrentinnen

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 27.08.2020
Konkurrentinnen

KonkurrentinnenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 24: Konkurrentinnen

23 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12

Anna ist Gerrits neue Geheimwaffe. Er nimmt sie gegen alle Vorwürfe von Jonas in Schutz und spricht ihr nachdrücklich das Vertrauen aus, aber glücklich wird Anna bei ihm trotzdem nicht. Sie liebt Jonas, auch wenn er sie schon zu oft beleidigt hat. Aber gegen Katja ist noch kein Kraut gewachsen und solange er ihr vertraut, wird sich das Bild, das er von Anna hat, nicht ändern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen