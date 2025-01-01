Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 240

SAT.1Staffel 1Folge 240
Episode 240

Episode 240Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 240: Episode 240

23 Min.Ab 12

Nachdem Alexander den unverschämten Regisseur vom Set verwiesen hat, droht das Projekt zu scheitern - bis Alex kurz entschlossen selbst die Regie übernimmt. Anna und er stellen fest, dass sie ein unschlagbares Team sind: Sie beschließen, eine eigene Firma zu gründen. Auch Jonas und Katja nähern sich über die gemeinsame Arbeit an einem neuen Auftrag von Broda & Broda wieder an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen