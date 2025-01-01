Anna und die Liebe
Folge 240: Episode 240
23 Min.Ab 12
Nachdem Alexander den unverschämten Regisseur vom Set verwiesen hat, droht das Projekt zu scheitern - bis Alex kurz entschlossen selbst die Regie übernimmt. Anna und er stellen fest, dass sie ein unschlagbares Team sind: Sie beschließen, eine eigene Firma zu gründen. Auch Jonas und Katja nähern sich über die gemeinsame Arbeit an einem neuen Auftrag von Broda & Broda wieder an.
