Anna und die Liebe
Folge 242: Unanfechtbar
23 Min.Ab 12
Alexander ist verletzt, weil Anna sich mit seinem alten Fecht-Rivalen Dimitri Blochtin getroffen hat - er fühlt sich von Anna hintergangen und alle Erklärungsversuche prallen an ihm ab. Anna dagegen findet, dass Alexander sich das Leben unnötig schwer macht, wenn er sich vor seinen Erinnerungen gänzlich verschanzt. Durch den Streit mit Anna angetrieben, sucht Alexander schließlich Blochtin auf ...
