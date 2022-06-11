Anna und die Liebe
Folge 28: Unliebsame Verehrer
24 Min.Folge vom 11.06.2022Ab 12
Anna gelingt es, ihren Brief vor Jonas geheim zu halten. Sie kann das Schriftstück sogar vernichten, aber erst nachdem Katja es gelesen hat. Anna bleibt nichts anderes übrig, als vor ihr so zu tun, als ob sie tatsächlich in Gerrit verliebt ist. Das gelingt ihr sogar ganz gut, bis zu dem Moment, in dem Gerrit sie küssen will ...
