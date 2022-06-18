Anna und die Liebe
Folge 29: Neue Bekanntschaften
23 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 12
Jannick erkennt, dass Anna Talent hat und gibt ihr einen Tipp, wie sie sich im Internet mit anderen Werbetalenten austauschen kann. Für die schüchterne Anna ist der Werber-Chat die beste Gelegenheit, zu kommunizieren und ihr kreatives Talent auf die Probe zu stellen - ohne durch ihre Schüchternheit gehemmt zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick