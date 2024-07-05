Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 34

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 05.07.2024
Folge 34: Episode 34

23 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

Anna gelingt es nicht, Jonas zu warnen und Gerrit lässt ihn wie erwartet in der Sitzung auflaufen. Jonas wird die Kampagne entzogen. Ihm ist es ein Rätsel, wieso Gerrit auf einmal solche brillanten Ideen hat - Katja hingegen anscheinend dauerhaft in der Kreativkrise steckt. Parallel dazu erfährt Anna, dass Armin das Restaurant ausbauen will. Es gibt allerdings Probleme mit der Baubehörde

