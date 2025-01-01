Anna und die Liebe
Folge 39: Die wahren Identitäten
24 Min.Ab 12
Anna ist erleichtert: Sie hat sich überwunden und vor Jonas alles gestanden. Kurz darauf stellt sie fest, dass ihr Geständnis unnötig war und Nancy die Schuld an der Katastrophe auf sich genommen hat. Verzweifelt wendet sich Anna nochmals als anonyme Chatpartnerin an Jonas. Als sie für einen Moment ihren Laptop unbewacht in ihrem Zimmer zurücklässt, schnüffelt Katja in ihren E-Mails ...
