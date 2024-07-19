Anna und die Liebe
Folge 43: Abgekupfert
23 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Nur ein Zufall verhindert, dass Jonas Anna als "Cinderella" erkennt. Frustriert lässt er von der Suche ab und Anna stürzt sich noch mehr in ihre Arbeit, um sich von ihren Gefühlen zu ihm abzulenken. Bei einer Fotoproduktion mit Jannick beweist sie, dass sie in der Werbebranche erfolgreich sein kann und wirft durch seine Hilfe kurzzeitig sogar ihre Schüchternheit über Bord.
