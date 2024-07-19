Anna und die Liebe
Folge 45: Verluste
23 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Mutig kann Anna Gerrits Sabotageakt zwar verhindern und lässt das Beweismittel auf nicht ganz gewöhnliche Weise verschwinden, aber Katja gelingt es dennoch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sie dreht listig die Situation so, dass Jonas denkt, Anna ist die Täterin. Die versucht vergeblich, Katja dazu zu bewegen, die Wahrheit zu sagen ...
