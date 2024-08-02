Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

In guten, wie in schlechten Tagen

SAT.1Staffel 1Folge 57vom 02.08.2024
In guten, wie in schlechten Tagen

Folge 57: In guten, wie in schlechten Tagen

24 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Annas Hoffnung, ihr Vater würde die Hochzeit verhindern, erfüllt sich nicht. Alle wunderten sich zwar, dass kurz vor dem Ja-Wort plötzlich Ulrich in der Tür stand, aber er vermochte es nicht, etwas gegen die Trauung einzuwenden. Auf der Feier ist Anna alles andere als in Stimmung, als sie ausgerechnet von Jonas zum Tanz aufgefordert wird ...

SAT.1
