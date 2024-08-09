Anna und die Liebe
Folge 59: Frische Ideen
22 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Die Stimmung in der Agentur ist aufgrund der Ereignisse angespannt und belastet die Arbeit der Kreativteams. Anna kann es nicht mehr ertragen, für den durchtriebenen Gerrit zu arbeiten. Der weiß schon, dass die Verkaufszahlen von "Crash" katastrophal sind, lügt aber Robert vor, dass alles bestens ist. Der ist momentan ohnehin auf einem kreativen Höhenflug und hat gar nichts anderes erwartet.
