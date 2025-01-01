Anna und die Liebe
Folge 65: Begehrt
23 Min.Ab 12
Anna lässt sich von Jonas überzeugen, zu Broda & Broda zurückzukehren und arbeitet gleich wieder perfekt mit ihm zusammen. Die beiden wollen sogar eine Nachtschicht einlegen, um bei der neuen Uhrenkampagne weiterzukommen. Anna ist ganz aufgeregt, macht sich dafür besonders schön und vergisst darüber vollkommen, dass sie mit Jannick zum Essen verabredet ist.
