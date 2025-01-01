Anna und die Liebe
Folge 67: Unverhofft kommt oft
23 Min.Ab 12
Berührt von Jannicks Liebesgeständnis, küsst Anna ihn und die beiden gehen etwas verunsichert auseinander. Paloma freut sich, als Anna ihr davon erzählt, aber sie ist total verwirrt und erlebt ein Wechselbad der Gefühle: Ist das Liebe? Am nächsten Morgen ist Anna bei der Arbeit nicht bei der Sache - und ausgerechnet Jonas scherzt darüber, ob sie vielleicht verliebt sei.
