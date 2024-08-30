Man wächst mit seinen AufgabenJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 74: Man wächst mit seinen Aufgaben
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Anna lehnt Jannicks Angebot schweren Herzens und mit einem schlechten Gewissen ab und beschließt zu seinem Entsetzen, weiterhin bei Broda & Broda zu arbeiten. Jonas dankt ihr für ihre Loyalität, indem er sie erstmals mit einem Pitch betraut und sie ist entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick