Anna und die Liebe
Folge 78: Nachforschungen
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Nach Jannicks Unfall liegt Anna in heftigem Streit mit ihrer Familie und beschließt, Weihnachten nicht zu Hause zu feiern - das gab es noch nie. Als das Unterwäsche-Shooting abgesagt wird, sieht sie eine Chance, wie sie Katja dazu bringen kann, die Wahrheit über die Nacktfotos zu sagen, die Auslöser für den Streit waren ... Ulrich macht Jaecki ausfindig - und stellt ihm eine Falle.
