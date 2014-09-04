Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Langfinger

SAT.1Staffel 1Folge 84vom 04.09.2014
Folge 84: Langfinger

23 Min.Folge vom 04.09.2014Ab 12

Anna steckt in der Klemme: Die wertvolle Uhrenkollektion ist verschwunden und es gibt keinerlei Anzeichen für einen Einbruch. Wenigstens Jannick glaubt an ihre Unschuld. Für Lily steht fest, dass Rico etwas damit zu tun hat. Der leugnet das natürlich, aber sie überlistet ihn und schafft es, ihm die Uhren vor seinem Verschwinden heimlich wieder abzunehmen.

