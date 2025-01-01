Anna und die Liebe
Folge 87: Gefahr im Verzug
23 Min.Ab 12
Anna ist sehr glücklich über Jannicks Verlobungsring und gesteht Paloma, dass sie nun der festen Überzeugung ist, in ihm den Richtigen gefunden zu haben - Susanne und Armin freuen sich aus unterschiedlichen Gründen über die Verlobungen. Jannick überrascht Anna mit einem romantischen Date in der Agentur, aber es endet für ihn tragisch ...
