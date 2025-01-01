Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Arbeitsbeschaffung

SAT.1Staffel 1Folge 89
Arbeitsbeschaffung

ArbeitsbeschaffungJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 89: Arbeitsbeschaffung

24 Min.Ab 12

Anna schafft es tatsächlich, mit ihrer Darbietung die Massenschlägerei zu verhindern und alle sind begeistert - vor allem Jonas. Jannick findet Anna unglaublich mutig und die wiederum ist gerührt von seiner Einfühlsamkeit und verdrängt deshalb auch jeden weiteren Gedanken an Jonas. Die Agentur ist über den Jahreswechsel menschenleer und Anna stürzt sich voller Elan in die neue Mode-Kampagne ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen