Anna und die Liebe
Folge 94: Gut gemeint
23 Min.Ab 12
Anna ist verblüfft: Trotz ihrer schonungslosen Wahrheit über die Verlobung von Jonas und Katja gibt sich Jonas versöhnlich und will sie in ihren Fortschritten weiter unterstützen. Katja ist von seiner Gleichgültigkeit brüskiert und klagt Natascha ihr Leid. Die wiederum erkennt ihre Chance und hetzt die beiden Schwestern, gemeinsam mit Gerrit, mit einer Lüge weiter gegeneinander auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick