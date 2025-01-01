Anna und die Liebe
Folge 21: Episode 21
23 Min.Ab 12
Als Armin behauptet, nur aus Liebe zu Susanne so gehandelt zu haben, wirft diese ihn hinaus. Susanne ist am Boden zerstört; zwanzig Jahre hat sie eine Lüge gelebt. Weder Ingo noch Anna können sie trösten. Armin sucht Trost bei Katja und legt dann bei der Polizei ein umfassendes Geständnis ab - Ingo ist entlastet. Armin appelliert vor Susanne an ihre große Liebe ...
