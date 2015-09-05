Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 25

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 05.09.2015
Episode 25

Anna und die Liebe

Folge 25: Episode 25

23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12

Als Anna in die Agentur zurückkommt, arbeitet Alexander mit Annetts Hilfe an dem Flirt-Portal-Projekt. Anna reagiert zunächst verärgert, lässt sich dann aber doch von Alexander überzeugen, den Auftrag anzunehmen. Die folgenschwere Entscheidung bedeutet die Trennung von Broda & Broda und damit von Jonas. Als sie ihm ihre Entscheidung mitteilt, tut er alles, um die drohende Trennung zu verhindern.

