Anna und die Liebe
Folge 36: Episode 36
24 Min.Ab 12
Katja wird bei ihrem Vorhaben, den Schlüssel für Gerrit zu klauen, von Natascha überrascht. In ihrer Not beschließt sie, ihm einen anderen Schlüssel zu geben. Ob ihr Plan aufgeht? Jonas versucht sich Anna aus dem Herzen zu schneiden, wohingegen Anna sich Gedanken macht, ob sie Alexander heiraten kann, wenn sie noch so starke Gefühle für Jonas hat. Für wen wird sie sich entscheiden?
