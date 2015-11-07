Anna und die Liebe
Folge 52: Episode 52
24 Min.Folge vom 07.11.2015Ab 12
Anna kommt einfach nicht mehr an Alexander heran. Auch Jonas beißt bei seinen Versuchen, ihm klar zu machen, auf welche Intrigantin er sich eingelassen hat, auf Granit. Bleibt nur zu hoffen, dass Alexander bald zur Vernunft kommt ... Katja nimmt heimlich an Gerrits Trauerfeier teil, um ihr schlechtes Gewissen mit ihm zu begraben - doch es kommt anders als gedacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick