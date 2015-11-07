Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 52

SAT.1Staffel 2Folge 52vom 07.11.2015
Episode 52

Episode 52Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 52: Episode 52

24 Min.Folge vom 07.11.2015Ab 12

Anna kommt einfach nicht mehr an Alexander heran. Auch Jonas beißt bei seinen Versuchen, ihm klar zu machen, auf welche Intrigantin er sich eingelassen hat, auf Granit. Bleibt nur zu hoffen, dass Alexander bald zur Vernunft kommt ... Katja nimmt heimlich an Gerrits Trauerfeier teil, um ihr schlechtes Gewissen mit ihm zu begraben - doch es kommt anders als gedacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen