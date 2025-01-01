Anna und die Liebe
Folge 110: Episode 110
23 Min.Ab 12
Alexander ist sich sicherer denn je, dass er das Opfer einer Intrige ist. Natascha glaubt ihm zwar und stärkt ihm den Rücken, aber will genauso wenig wie Annett wahrhaben, dass David dahinter steckt. Der einzige, mit dem er seinen Verdacht offen besprechen kann, ist ausgerechnet der Filou Julian, der nichts auf der Welt ernst nimmt außer seinen Spaß ...
