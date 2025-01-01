Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 129

SAT.1Staffel 3Folge 129
Episode 129

Anna und die Liebe

Folge 129: Episode 129

23 Min.Ab 12

Als Enrique Mias Werbeclip ohne wirkliche Argumente ablehnt, beschimpft Mia ihn wild. Einzig Annett kann dem Wutausbruch etwas Positives abgewinnen, denn ohne Enrique sind Mias Tage in der Agentur gezählt. Doch Mia lässt sich nicht beirren und sucht ein klärendes Gespräch mit Enrique, auch auf die Gefahr hin, alles noch viel schlimmer zu machen ...

