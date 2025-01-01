Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 130

SAT.1Staffel 3Folge 130
Folge 130: Episode 130

23 Min.Ab 12

David, der seit Monaten vergeblich versucht hat, Richards Beziehung zu Natascha zu torpedieren, ist keineswegs erleichtert, dass ihm das Schicksal alle Arbeit abgenommen hat und ohne sein Zutun die Hochzeit geplatzt ist. Auch wenn Annett David zutraut, dass er Richards Zusammenbruch forciert hat und sich über dessen Tod sogar freuen würde, ist David aufgewühlt wie nie zuvor ...

